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Ekonomi İstMarina AVM'de "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak
Ekonomi

İstMarina AVM'de "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak

6-8 Kasım'da düzenlenecek organizasyonda farklı etkinliklerin yanı sıra outdoor markalara ait ürünler ziyaretçilere özel indirimli fiyatlarla sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:03:14 -
İstMarina AVM'de "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstMarina Alışveriş Merkezi'nde, 6-8 Kasım'da "Outdoor Ürünleri Pazarı" ziyaretçilerle buluşacak.

Dap Yapı'nın açıklamasına göre, İstMarina AVM, aldığı önlemlerle salgın sürecinde çalışanlara ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunmaya devam ediyor.

"Outdoor Ürünleri Pazarı"na ev sahipliği yapacak İstMarina AVM, macera ve doğaseverleri bir araya getirecek. 3 gün boyunca devam edecek etkinlikte, atölye çalışmaları ve bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra ünlü outdoor markalara ait tüm ürünler indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.


- Deprem eğitimi verilecek


"Doğa Sana Geliyor" temasıyla düzenlenecek organizasyonda, deprem ile ilgili hayat kurtarıcı teknikler aktarılacak. Deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler ziyaretçilerle paylaşılacak.

Öte yandan, 3 gün boyunca outdoor eğitimcileri tarafından verilecek Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi'nin yanı sıra yine etkinlik süresince bisiklet kültürü ve sporu hakkında da önemli bilgilerin paylaşılacağı alanda, deri cüzdan atölyesi, atış poligonu ve tek teker ile AVM içi sürüş gibi birbirinden eğlenceli ve aksiyon dolu etkinliklere yer verilecek.

Etkinlikte, Efe Outdoor, Orcamp, Hannzal Coffee, Atlas Girişimcilik, Fıçıla, Vav Taktikal, Mekik Motors, Suunto Saatler, Fenomen Air Sports,Stanley, Atilla Bisiklet, Geo Camper, Hotomobil- Restar, Deridede, Ego tek teker ve Petrichor Camper firmalarının stantları yer alacak.

Her yaştan insanı bir araya getiren etkinlik kapsamında birçok katılımcı, aynı zamanda sosyal medyada çekiliş fırsatı yaşayacak. @istmarinaavm adresinde düzenlenen çekilişte, @outdoorstoreturkiye hesabını takip edip iki arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılan herkes outdoor temalı çeşitli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayacak.

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