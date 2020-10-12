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Ekonomi İstMarina AVM'de kazançlı okul alışverişi
Ekonomi

İstMarina AVM'de kazançlı okul alışverişi

İstMarina AVM'den yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde, her ay 1 kişiye çekilişle 100 bin TL yüklü Param troy kart hediye edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:19:09 -
İstMarina AVM'de kazançlı okul alışverişi

İSTANBUL(AA) - İstMarina AVM, "Kazançlı Alışveriş" mottosuyla 6 Ocak 2021'e kadar devam edecek kampanya kapsamında, 250 TL ve üzeri alışverişlerde her ay 1 kişiye 100 bin TL Yüklü Param troy kart, 1 kişiye ise iPhone 11 Pro Max hediye edecek.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, İstMarina AVM, "Kazançlı Alışveriş" fırsatlarıyla hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzlerini güldürecek indirim ve kampanyalara imza atıyor.

6 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak kampanyada, İstMarina AVM'den yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde, her ay 1 kişiye çekilişle 100 bin TL yüklü Param troy kart hediye edilecek. Kampanyada aynı zamanda her ay 1 kişi iPhone 11 Pro Max'ın sahibi olacak.

Vakko'dan Koton'a, Kiğılı'dan Zara'ya, Hotiç'ten Teknosa'ya, ebebek'ten Altınbaş'a, İpekyol'dan Network'e kadar birçok ünlü markanın yeni konseptlerinin yer aldığı İstMarina AVM, tüm misafirlerini kazançlı ve dolu dolu bir alışveriş keyfi yaşatmak için AVM'ye davet ediyor.

Açık havada deniz manzarası eşliğinde, bol oksijenli bir sosyal yaşam alan sunan İstMarina AVM, geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı sunan kafe ve restoranları, pandemiye karşı alınan yüksek hijyen ve güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor.

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