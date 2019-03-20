İSTKA’dan 5 milyon liralık destek İSTKA, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile İstanbul’da sıçrama sağlayacak projelere 5 milyon lira kaynak tahsis edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını açıkladı. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile İstanbul’da sıçrama sağlayacak projelere destek olacak. 5 milyon lira kaynak tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı ile girişimcilik, yenilik, yaratıcı endüstriler, çocuklar ve gençler ile dezavantajlı gruplara yönelik 5 temada geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek. Toplam 5 milyon lira, projelerini sunup onay alacak proje sahiplerinin kullanımına sunulacak. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı’na kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 24 Aralık 2019’a kadar başvurabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.