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İSTKA’dan 5 milyon liralık destek

İSTKA, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile İstanbul’da sıçrama sağlayacak projelere 5 milyon lira kaynak tahsis edecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:22
İSTKA’dan 5 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını açıkladı. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile İstanbul’da sıçrama sağlayacak projelere destek olacak. 5 milyon lira kaynak tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı ile girişimcilik, yenilik, yaratıcı endüstriler, çocuklar ve gençler ile dezavantajlı gruplara yönelik 5 temada geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek. Toplam 5 milyon lira, projelerini sunup onay alacak proje sahiplerinin kullanımına sunulacak. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı’na kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 24 Aralık 2019’a kadar başvurabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:22
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  2. İSTKA
  3. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı
  4. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

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