İştiyye: Terörist eylemlerde bulunan İşgalci Yahudiler yargılanmalı
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrailli işgalci Yahudi yerleşimcilerin Batı Yaka’da artan saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşgalci Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını “terör” olarak nitelendiren İştiyye, “Yahudi yerleşimci terörü, toprak, hak ve zeytin sahibi halkımızı korkutamadı. Bu yerleşimciler sömürgeciliğin topraklarımızdaki araçlarıdır” dedi. İştiyye, saldırgan Yahudi yerleşimcilerin yargılanması gerektiğine vurgu yaparak, “BM’yi Yahudi yerleşimcilerin illegal terörist eylemlerinden dolayı yargılanmaları için bir veri tabanı kurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te 10 Filistinli gözaltına alındı
Öte yandan; terörist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Yaka’da 7, Doğu Kudüs’te 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin ayrıca El-Bire bölgesinde 69 yaşındaki Filistinli yazar Ahmed Katamış’ı da evinde gözaltına aldığı ifade edilmişti.