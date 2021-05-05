İstismarda var, savunurken yoklar! Tecavüze rüşvete, hayvana suskunlar

Zekeriya Say İstanbul

Sol tandaslı insan ve hayvan hakları savunucuları, nemalandıkları partilerdeki dramlara üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Kadın hakları söylemini dillerinden düşürmeyenler CHP ve HDP’deki tecavüzleri kutsarken, yolsuzluk algısıyla manipülatif içerikli haberler paylaşan ekonomistler, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rant haberlerine kör sağır oldu, HDP’li belediyelerin terör örgütüne akıttığı paralara tek kelime etmedi. Hayvan hakları savunucuları ise CHP’li İmamoğlu’nun süreci iyi yönetememesi nedeniyle ölen ya da kaybolan atlara kör sağır oldu.

Laf var icraat yok

Geçmişte Adalar’da ilkel şartlarda faytonlarda kullanılan atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmeleri üzerine harekete geçerek onlarca kez protesto gösterisi yapan hayvan hakları savunucuları, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla gerçekleşen kayıp at skandalı sonrası sessizliğe büründü. AK Parti döneminde, CHP’li belediyelerin önlem almaması nedeniyle hasta olan ve ölen atlardan bile İBB’yi sorumlu tutarak protesto gösterisi yapan sözde hayvanseverler, CHP’li İmamoğlu tarafından satın alınan bin 179 atın büyük bir kısmının kayıp olduğu hatta sucuk yapıldığı iddialarına karşı ağzını açamadı. Satın alınan atların 224’ünün bakımsızlıktan öldüğü, geri kalanın ise akıbetinin meçhul oluğu İBB yönetimince itiraf edilmesine rağmen hayvan hakları STK’ların üç maymunu oynaması, kamuoyundan büyük tepki çekti.

Tecavüzcü alçaklara sahip çıktılar

Sol kökenli kadın dernekleri de CHP ve HDP parti teşkilatlarında meydana gelen taciz ve tecavüzler karşısında hâlâ kafasını kuma gömüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün genç bir kadına tecavüz ettiğinin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, İstanbul, Konya, Bursa, Giresun, Kırıkkale ve Antalya teşkilatlarında da birçok taciz ve tecavüz vakası peşi sıra patladı. Fakat başta Mor Çatı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olmak üzere hiçbiri söz konusu rezaletlere yönelik açıklama yapma gereği bile duymadı.

Kendi hırsızlarını kolladılar

Zillet İttifakının yürüttüğü ‘128 milyar dolar nerede’ iftira kampanyasına destek vererek iktidarı hedef alanlar, sıra başını CHP’nin çektiği yolsuzluklara gelince dut yemiş bülbüle döndü. Bu kesim, CHP’li Menemen Belediyesi’nde 50 milyonluk, Ceyhan Belediyesi’nde 300 milyonluk rant vurgunu ortaya çıkınca ölü taklidi yapmaya başladı. CHP’li Yalova Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun karşısında da aynı iki yüzlü tavır devam ettirildi. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başrolde oynadığı 25 milyonluk rüşvet skandalı ise ucu kendi zihniyetindekilere dokunur diye konuşulmadı bile.