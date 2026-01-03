İstismar siyaseti! CHP’de Alevi nefreti zirve yaptı

Buğra Kardan İstanbul

CHP’de mutlak butlan, kayyım tartışmalarının yeniden başlamasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na öfkesi kabaran Özgür Özel ve suflörü Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler, yine Alevilere patladı. Bu ikilinin Bahçelievler İlçe Başkanı koltuğuna oturttuğu Danış Akpolat, AK Partili belediyece hizmete sunulan cemevi için “korsan” diyecek kadar alçaldı. Alevilerden gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Akpolat, Gürsel Tekin tarafından disipline sevk edildi. Seçim dönemlerinde cemevlerinde yatıp kalkan, Özel ve İmamoğlu için “riyakâr” nitelemesinde bulunuldu.

SİCİLLERİ KABARIK

Erdoğan’ın haklarını iade ettiği Alevilere kinini tekrar dışa vuran CHP’nin istismar siyaseti bir defa daha çöktü. Akıllara ise Özel-İmamoğlu taifesinin Alevileri hedef alan söylemleri geldi. Şaibeli kurultayın akabinde İmamoğlu, “S….. et. Kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” demişti. CHP İzmir Gençlik Kolları da Hazreti Ali’nin temsili resminin altına “Yetiştim, a…. k……” yazılı küfürlü paylaşımı retweet etmişti. Öcalan’ı “filozof” ilan edecek kadar ileri giden casusluktan tutuklu medya tetikçisi Merdan Yanardağ, “Aleviler içinde çok hain vardır” demişti. Eski tüfek Fikri Sağlar da Alevileri alet ederek Kılıçdaroğlu’na şöyle nefret kusmuştu: “Yıllar yılı sömürdüğü Alevilere Yavuz Sultan Selim’den daha büyük kötülük yaptı.” ABB Güdül Belediye Meclis Üyesi Ahmet Öksüz ve ASKİ Spor Koordinatörü Emre Özmen’in diyaloğu infial uyandırmıştı. CHP’li Öksüz’ün “Alevi köyü var mı” sorusuna Özmen, ‘Çok şükür yok’ cevabını vermişti. Danış Akpolat’ın “Korsan cemevi” çıkışı ise bardağı taşıran damla oldu.

İSTİSMAR SİYASETİ ÇÖKTÜ

Akit’e konuşan Ankara Alevi Birlik İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Özgür Uslu ise, tepkisini şöyle dile getirdi: “CHP’nin bir cemevimizi korsan olarak yaftalamasına şaşırmıyoruz. Fikirlerini İmamoğlu’nun ve Yanardağ’ın çirkin kelimelerinden biliyoruz. Her şeyde hayır vardır, bu çirkin kelimelerle CHP’nin istismar siyaseti çöküyor. Böyle giderse CHP’nin oy oranı hızla erir. Özel ve İmamoğlu’ndan tarihe bakmayı, Alevilere ve cemevlerine yapılan muameleleri anlamayı tembihliyoruz. Şu anda cemevlerinin bakımları ve onarımları yapılıyor, faturaları da ödeniyor. CHP’nin alternatif üretmesi gerekirken bir cemevimiz için ‘korsan’ demesi büyük skandaldır. Samimiyetsizliğin tezahürüdür.

BİZDEN OY BEKLEMESİNLER

CHP’yi biz Maraş olaylarından biliyoruz. Sivas olaylarında da öyle. O zaman Kültür Bakanı Fikri Sağlar idi. Alevilere kötülük edilen devirlerde CHP başta idi. AK Parti döneminde cemevlerini ihya etme adına atılan adımlara karşı çıkan da CHP idi. CHP, Alevileri oy deposu olarak gördü. ‘Aleviler, elimizden kayıp gidiyor’ kaygısıyla hakarete, küfre yöneliyor. Özel ve İmamoğlu’na yaranma yarışına girenler de Kılıçdaroğlu gibi Alevilere sataşıyor. İmamoğlu devrinde İBB’nin çıkardığı dergide yer alan skandal cümleleri unutmak ne mümkün! Orada ‘Alevilik’ de din olarak sunuluyor. Hristiyanlık ve Müslümanlık’la anılıyordu. Kılıçdaroğlu’na ‘Müslüman değilsin’ demeye getiriliyordu. Laf atma orada başlamıştı.”

