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Eğitim İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü’yle büyüyor
Eğitim

İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü’yle büyüyor

İstinye Üniversitesi iş dünyasının tam kalbinde yer alan Vadi Kampüsü’yle büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:29:00 -
İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü’yle büyüyor

Taşıyıcı sektörlere ait önemli markaların yer aldığı Vadi İstanbul bölgesinde konuşlanan kampüs, alternatifli ulaşım yollarına yakın merkezi konumuyla dikkat çekiyor. İstinye Üniversitesi (İSÜ) yeni yerleşkesi Vadi Kam- püs’le ön planda. Yeni eklenen fakültelerle birlikte öğrenim sunduğu alanları genişleterek, yerleşkelerini de buna bağlı olarak büyüten üniversitenin Vadi İstanbul’da yer alan kampüsünde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ve İletişim fakülteleri bulunuyor. Özellikle tıp, sağlık, bilişim, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanlarındaki araştırma yatırımlarıyla adından söz ettiren İSÜ’nün yeni kampüsünde farklı fakültelerin kullanabilecekleri atölyeler, laboratuvarlar da var. Tasarım ile mimarlık atölyelerinin yer aldığı kampüste tüm mühendislik bölümlerinin yararlanabilecekleri uygulama sınıfları, robotik ve endüstriyel sistemlerin kurulduğu ortak eğitim, araştırma alanları mevcut.

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