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Ekonomi İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak

İstinye Üniversitesi, ilanla duyurduğu belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:25:00 -
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar en geç 21.05.2021 tarihine kadar KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Adres: İstinye  Üniversitesi  Topkapı  Kampüsü  Yazı  İşleri  Müdürlüğü,  Maltepe  Mah.,  EdirnebÇırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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