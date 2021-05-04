İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi, ilanla duyurduğu belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar en geç 21.05.2021 tarihine kadar KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
Adres: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., EdirnebÇırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul.
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