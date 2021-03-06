İstinye Üniversitesi 38 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu!
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 38 Akademik Personel alımı yapılacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, başvurular 6 Mart 2021 tarihinde başlayıp, 22 Mart 2021 tarihinde son bulacak.
Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
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