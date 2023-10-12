İstinye Garage Incubation Hub 13 Ekim’de açılıyor

İstinye Üniversitesi (İSÜ) Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi olan İstinye Garage Incubation Hub, 13 Ekim’de İSÜ Bilişim Vadisi İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek törenle açılıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılacağı törende sunumlar ve konuşmacıların yanı sıra networking ve deneyim alanı etkinlikleri de yer alacak. Saat 08.45’te İstinye Garage tanıtım videosu ile başlayacak etkinlik, açılış konuşmaları ile devam edecek. Kurdele kesiminin ardından networking ve deneyim alanı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sonrasında İstinye Garage Incubation Hub vizyon sunumu, Garage Girişimcileri ile Girişimcilik üzerine Panel düzenlenecek. Işık Hızında Girişimcilik sunumlarının ardından tören, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulacak.

Uçtan uca bir girişimcilik deneyimi sunmayı amaçlıyor

İstinye Üniversitesi'nin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi olan İstinye Garage Incubation Hub, 2022 yılında kuruldu. İstinye Garage Incubation Hub, sahip olduğu güçlü destek altyapısıyla birlikte yenilikçi fikirler için destek arayan girişimleri ihtiyaçları doğrultusunda destekleyip büyütmeyi amaç edinen girişimcilik ve kuluçka merkezi her aşamadan girişimciye ticari başarı elde etmesini amaçlıyor. Hem öğrenci hem de akademisyenler için uçtan uca bir girişimcilik deneyimi sunmayı amaçlayan İstinye Garage Incubation Hub, fikir aşamasından ölçeklemeye kadar girişimcilerin yanında olarak eğitim, mentorluk, ofis imkânı sağlamasının yanı sıra girişimcilere Ar-Ge ve teknik ihtiyaç paketlerini içinde bulunduran birçok destek sunuyor.