İstilacı karıncaları böyle kovun! Her an olabilir: Kokusundan nefret edip gelmiyorlar! Yapılacak tek şey

Mutfakta, banyoda, yatak odasında, balkonda yada bahçede kısacası karıncalar her yerde.

Sebepsiz yere bir anda beliren bir türlü gitmek bilmeyen bu minik canlıları incitmemek için çoğu zaman çaresizce düşünürüz.

Kimyasal bir ürün kullanmak yerine doğal çözümleri tercih edenler bazen ne kadar uğraşsa da bir türlü kurtulamaz, işler kontrolden çıkar.

Ancak son zamanlarda yeni bir tüyo dilden dile dolaşıyor. Kabartma tozuyla karıncalardan kurtulmak mümkünmüş! Bu yöntemin oldukça etkili olduğunu söyleyenlere göre yapmanız gereken şey oldukça basit. Bir paket kabartma tozunu karınca yuvalarının girişine dökün. Karıncalar kabartma tozunun kokusu hiç sevmedikleri için bu kokuyu alır almaz kaçıp, bir daha dışarı çıkmak istemeyeceklerdir. Aynı yöntemin örümcekler için de etkili olduğu söyleniyor.