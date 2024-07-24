  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar'dan duygulandıran mesaj!

Keyfine bak Yavaş, Ankaralı öder! Başkentte zararın faturası yine vatandaşa kesildi

Bakan Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak

İşte Türk askeri mühendisliği: Öyle bir kara robotu ki her kılığa girebiliyor!

'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Toplum başıboş köpek istemiyor! Halkın yüzde 65’ten fazlası teklife olumlu bakıyor

Türkiye'nin ünlü havayolu devi iflas etti! Karar resmen açıklandı

Uzmanı açıkladı: Sigortalılar E-devlet üzerinden ulaşabilecek!

Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili deprem! Kimse nedenini bilmiyor, çakıldı

Fitili Berat Albayrak ateşlemişti! Türkiye'den, tüm dünyayı çıldırtacak adım
Kadın - Aile İstilacı karıncaları böyle kovun! Her an olabilir: Kokusundan nefret edip gelmiyorlar! Yapılacak tek şey
Kadın - Aile

İstilacı karıncaları böyle kovun! Her an olabilir: Kokusundan nefret edip gelmiyorlar! Yapılacak tek şey

Yeniakit Publisher
2024-07-24 19:59:00 - 2024-07-24 20:12:18
İstilacı karıncaları böyle kovun! Her an olabilir: Kokusundan nefret edip gelmiyorlar! Yapılacak tek şey

Karıncalar dönem dönem evlerimizi istila edebiliyor. Nerden ne şekilde geldikleri belli olmayan, geldin mi koloni halinde gelen bu canlıları incitmeden yaşam alanlarımızdan uzaklaştırmanın bir yolu var mı? Elbette var!

Mutfakta, banyoda, yatak odasında, balkonda yada bahçede kısacası karıncalar her yerde.

Sebepsiz yere bir anda beliren bir türlü gitmek bilmeyen bu minik canlıları incitmemek için çoğu zaman çaresizce düşünürüz.
Kimyasal bir ürün kullanmak yerine doğal çözümleri tercih edenler bazen ne kadar uğraşsa da bir türlü kurtulamaz, işler kontrolden çıkar.

Ancak son zamanlarda yeni bir tüyo dilden dile dolaşıyor. Kabartma tozuyla karıncalardan kurtulmak mümkünmüş! Bu yöntemin oldukça etkili olduğunu söyleyenlere göre yapmanız gereken şey oldukça basit. Bir paket kabartma tozunu karınca yuvalarının girişine dökün. Karıncalar kabartma tozunun kokusu hiç sevmedikleri için bu kokuyu alır almaz kaçıp, bir daha dışarı çıkmak istemeyeceklerdir. Aynı yöntemin örümcekler için de etkili olduğu söyleniyor.

Çamaşırları jilet gibi çıkarmak için tek bir kapağı yeter!
Çamaşırları jilet gibi çıkarmak için tek bir kapağı yeter!

Kadın - Aile

Çamaşırları jilet gibi çıkarmak için tek bir kapağı yeter!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evinizdeki gizli düşman! Sinsi sinsi bakın nelere neden oluyor!
Evinizdeki gizli düşman! Sinsi sinsi bakın nelere neden oluyor!

Kadın - Aile

Evinizdeki gizli düşman! Sinsi sinsi bakın nelere neden oluyor!

Gece uyurken kasları geliştiriyor: Yumurtadan 25 kat fazla protein içeriyor! Raflarda kapış kapış gidiyor!
Gece uyurken kasları geliştiriyor: Yumurtadan 25 kat fazla protein içeriyor! Raflarda kapış kapış gidiyor!

Kadın - Aile

Gece uyurken kasları geliştiriyor: Yumurtadan 25 kat fazla protein içeriyor! Raflarda kapış kapış gidiyor!

İbn-i Sina önerdi: Limon kabuklarını böyle kullanın! Uykusuzluk sorunu çözülüyor
İbn-i Sina önerdi: Limon kabuklarını böyle kullanın! Uykusuzluk sorunu çözülüyor

Kadın - Aile

İbn-i Sina önerdi: Limon kabuklarını böyle kullanın! Uykusuzluk sorunu çözülüyor

Tarçın ve bal Karışımının inanılmaz faydaları
Tarçın ve bal Karışımının inanılmaz faydaları

Kadın - Aile

Tarçın ve bal Karışımının inanılmaz faydaları

Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Kurtlu elma, her derde deva!
Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Kurtlu elma, her derde deva!

Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Kurtlu elma, her derde deva!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23