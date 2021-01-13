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Yaşam İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?
Yaşam

İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?

TDK'ya göre istikşafi kelimesinin anlamı merak konusu oldu. İstikşafi görüşmeler yeniden gündeme geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak. Peki, İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 01:36:00 -
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?

Yunanistan ve Türkiye, istikşafi görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Gündemdeki haberler ardından 'istikşafi ve istikşafi görüşmeleri' kelimelerinin anlamı sorgulanıyor.

İstikşafi ne demek?

İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.

İstikşafi görüşme ne anlama geliyor?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

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