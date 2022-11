İstikrarımızı hedef aldılar

Türkiye’nin dış politikada yükselen trendinden, uluslar arası arenada gösterdiği başarılarından ve terörle mücadelesinden rahatsız olan şer odakları, Beyoğlu’nda gerçekleştirdikleri terör saldırısıyla barış ve huzur ortamını sabote ederken, saldırı sonrası yapılan açıklamalar AK Parti iktidarını yıpratmaya yönelik seçim ayarlı kanlı manipülasyonu deşifre etti. Başkan Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkacağı günde gerçekleşen kanlı saldırı sonrası harekete geçen troller ve kullanışlı aparatlar, “seçim ayarlı” saldırı üzerinden kirli bir algı operasyonu yürüttü. Patlama sonrasında sosyal medyada provokasyona soyunan Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Aziz Nesin, şarkıcı müsveddesi Atilla Taş ve gazeteci Mehmet Selçuk Ada ve FETÖ’cü Emre Uslu, patlamanın ‘seçim çalışması’ olduğunu öne sürerek hükümeti hedef aldı.

Sosyal medya fareleri kin kustu

Ahmet Aziz, “Devlet seçim çalışmalarını başlattı” derken, Atilla Taş, “Bu filmi daha önce de görmüştük sanki!” ifadelerini kullandı. CHP’nin kanalı Halk TV’ye bağlanan gazeteci Timur Soykan, saldırı üzerinden AK Parti’yi hedef alıp, “Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir” diye konuştu. ABD’den fonlanan Medyascope’un muhabirlerinden Mehmet Selçuk Ada da, “Seçim kampanyasını başlattılar!” paylaşımında bulundu. Emre Uslu ise, “Bir seçimde bombalardan korkup bombacıya oy verdiniz. Ondan sonra her seçimde bombalarla seçim kampanyası yapmaya başladı. Ne bekliyorsunuz ki?” şeklinde manipülasyona kalkıştı.

ABD’den bir bomba da turizme

Taksim’deki kanlı saldırı sonrası harekete geçen yabancı menşeli basın organları ise turizm vurgusuyla ülke ekonomisini hedef aldı. Patlamayı manşetine taşıyan The New York Times, “İstanbul’daki ölümcül patlama, terör saldırısı olarak eğerlendiriliyor” başlığıyla verdiği haberinde, “Türkiye’de turistlerin en çok uğradığı bölge olan İstiklal Caddesi, terör eyleminin hedefi oldu. Her yıl dünyanın dört bir tarafından Türkiye’yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleşti” diyerek Türkiye’nin turizmini hedef aldı.

Vekalet savaşları yürütülüyor

Saldırıyı Akit’e değerlendiren ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğlulları, şunları söyledi: “Aslında terör örgütleriyle savaşmıyoruz, artık vekâlet savaşları yürütülüyor. Süper güçler maşa olarak kullandıkları terörle hedef ülkelere karşı savaşını yürütüyorlar. Savaşımız teröristleri kuran, besleyen ve büyütenlerle sürüyor. Bunlar kim? Başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerinde emeli olan diğer ülkeler. Terörü kullanan bu güçler artık örgütleri yeterli görmeyerek, Türkiye içerisinde kaos ortamı ve güven bunalımı oluşturmak için bu tür gayretlerini artıracaklar. Eğer güvenlik birimlerimiz tedbirleri başarılı bir şekilde yürütmemiş olsalardı her gün bombalar patlardı. Bir tanesi sızdı nasıl olduysa. Güvenlik birimlerimizi kutluyoruz ancak daha dikkatli olmamız gerekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TSK, Emniyet teşkilatı ve devletin diğer birimlerindeki terör örgütleriyle işbirliği içerisindeki hainler büyük oranda temizlendi. 2016 yılından sonra da ‘terörü kaynağında kurutma’ konsepti icra edilmeye başlandı. Tabii temizlenmiş olan kurumlarımızı etkin biçimde teröristleri inlerinde yok edecek şekilde çalışmalarını başarılı şekilde yürüttüler. Türkiye arık dünyanın neresinde olursa olsun teröristleri yakalayacak aşamaya geldi.”

Hedef yükselen Türkiye

Güvenlik Uzmanı ve Araştırmacı Yazar Ersan Ergür de, şunları dile getirdi: “PKK’nın aslında 6 yıldan beri eylem gerçekleştirmemesinin nedeni, Türk istihbaratının ciddi anlamda aktif bir istihbarat sürdürmesinden kaynaklanıyor. Bugüne kadar tüm eylemler önceden haber alındı ve gerçekleşmeden önlemler alındı. Ancak geldiğimiz noktada, Türkiye ciddi anlamda bölgesinde aktif bir rol almakta ve lider konumuna yükselmiş durumda. Bu da haliyle özellikle bize karşı olan ülkelerde olumsuz bir yankı uyandırdı. Bunu AB ülkeleri ve ABD gibi ülkeler kabullenemediler ve aleyhte bir takım harekete geçtiler. Türkiye’nin bu yükselen trendi karşısında dış kaynaklı bir istihbarat desteği olmaksızın, Türkiye’nin kalbi olan Taksim’de böyle bir terör eylemini gerçekleştirmek, istihbarat açısından terör örgütlerinin başarabileceği bir eylem değil. Muhtemeldir ki yabancı istihbarat birimlerinden destek alarak böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Terör eylemleri, halk üzerinde kaos oluşturmak ve korku ve paniğe sevk etmek için yapılan saldırılardır. Özellikle İstiklal Caddesinin hedef alınması bu niyeti açıkça ortaya koyuyor.”

Taziyelerine aldanmayalım!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise, şu değerlendirmede bulundu: “PKK’yı istediği gibi yönlendiren Gladio, bugün seçim arefesindeki bir Türkiye’de, iç ihtilafları daha da keskinleştirerek özellikle HDP tabanını Millet İttifakı’na mecbur etmek için bu eylemi yaptırdı. Dikkat edilirse, ABD ve FETÖ ile irtibatlı bazı derin çevreler, Meclis’teki bir AK Parti heyetinin, HDP’yi ziyaret etmesinden rahatsızlık duymayan Bahçeli’den de rahatsız olmuşlardı. Onun için, ABD Büyükelçisi’nin alelacele ‘başsağlığı’ mesajına bakmayalım, belli ki bu ve buna benzer vahşi cinayetlerine devam edecekler.”