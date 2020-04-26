İstikrar kalkanı paketi ile iki katı hizmet

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter’dan paylaştığı videoda “Toplam 4.4 milyon aileye biner lira nakit yardımı yapıldı. Gelirlerini, işlerini kaybedenlere de biner lira nakdi yardım yapılacak. Yardımlardan yararlanmak için e-devlet kanalıyla başvuruda bulunmak gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

Esnafa koruma kalkanı

Vatandaşların bireysel gereksinimlerini karşılamak için devreye alınan Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin kişiye 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunulduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Esnaf Destek Paketi’ne 582 bin başvuru geldi. 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın devamına imkân tanıyacak önlemler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret yardımı ve bireysel ihtiyaç desteğiyle de esnafımıza koruma kalkanı sağlandı. Öte yandan; Paraf ticari kart için 324 bin 814 esnafımız müracaat etti. 303 bin 565 esnafımız kartlarını aldı. Paraf’la beraber esnafımıza tahsis edilen finansman desteği 16 milyar 861 milyon liraya vardı.”

Albayrak, ayrıca İşe Devam Desteği’ne başvuruların 143 bin 770’e dayandığını; toplam 119 bin 804 firmaya 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildiğini dile getirdi.

Büyük güven oluştu

Covid-19 ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Albayrak, “Bu süreçte devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güç birliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Gerek bu sinyalleri gerekse işlerimize geri dönmenin yollarını haftaya yapacağımız Finansal istikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızda detaylı bir şekilde ele alacağız” diye ekledi.