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Gündem İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamıştı! Araştırma görevlisi açığa alındı
Gündem

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamıştı! Araştırma görevlisi açığa alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:46:00 - 2024-05-28 00:16:51
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamıştı! Araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı.

Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

Üniversiteden açıklama

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır” ifadelerine yer verildi.


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Yorumlar

oflu baba

 PKK,LI  TABIKI KALKMAZ BOYLE S.SIZLERE UNUVERSITEDE GOREV VERMEK NE DEMEK 

Abdullah Biri

Hergün şehit gelirken, şehit kanıyla yazılmış istiklâl marşına saygi duyamayan bu kişi, sadece acıga deyil. T.c vatandaşı olmak için, istiklal marşı ezberletilirken bu sancaga saygısı olmayan insanlar T. C. vatandaşlıgından cıkarılmadan 365 gun hücreye atılıp gün ışıgı görmeden bugüne kadar devlet okullarda yaptıgı masrafıda ödetip vatandaşliktan cıkarılıp Burkuna fasoya sürgün edilmeli.
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