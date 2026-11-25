Pistlerden ilham alan ve yarış DNA’sıyla geliştirilen GR GT, daha önce Goodwood Festival of Speed gibi etkinliklerde yüksek hızlı gösterilerle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmıştı. TopGear.com editörleri, genellikle egzotik süper ve hiper otomobillerin öne çıktığı kategoride GR GT’yi tercih etti. TopGear.com, modelin iki koltuklu düzeni, arkadan itişli olması, uzun kaputu ve V8 motoruyla klasik spor otomobil reçetesini modern bir yaklaşımla yeniden yorumladığını vurguladı. GR GT’nin yalnızca mutlak performansa değil, sürüş deneyimi ve sürüş keyfine odaklanmasının otomobili özel kıldığı da ifade edildi. GR GT’ninkaputunun altında yeni geliştirilen 4.0 litrelik çift turbo V8 motor ile tek elektrik motorlu hibrit sistem yer alıyor. Yüksek güç ve torkun yanı sıra otomobilin geliştirme sürecinde düşük ağırlık merkezi, yüksek gövde rijitliği, düşük ağırlık ve aerodinamik performans temel öncelikler arasında yer aldı. GAZOO Racing, modelin sürücüyle güçlü bir bağ kurmasını ve yüksek performansı doğrudan hissedilebilir bir sürüş deneyimine dönüştürmesini hedefliyor.