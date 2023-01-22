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Gündem İstiklal Caddesi'nde tekbir sesleri yükseliyor! Emniyet başkonsolosluk önünde...
Gündem

İstiklal Caddesi'nde tekbir sesleri yükseliyor! Emniyet başkonsolosluk önünde...

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Beyoğlu’ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde yapılan hadsiz provokasyonu protesto etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 23:16:00 - 2023-01-22 23:42:17

 Yeniakit.com.tr 

Yüce Kur'an'ın yakılması hadsizliği, Müslümanları ayağa kaldırdı. Türkiye genelinde gün boyu devam eden protestolarda İsveç'te gerçekleşen eylem lanetlendi.

Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyeleri de hadsizliği protesto etti.

Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan eylemde, vatandaşlar tekbir getirip sloganlar attı. Polis ekipleri konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Eylemi gerçekleştiren grup daha sonra tekbirlerle olaysız bir şekilde dağıldı.

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