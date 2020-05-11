İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kahsamında 3 metre sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu getirilen İstiklal Caddesi'nde, vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, eski yoğun günlerini yaşayamayan ve sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi'ne bugün bir nebze de olsa hareket geldi.

Caddenin girişine kurulan stantlarda, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşların ateşleri ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı ve maskeleri olmayanlara maske verildi.

Belediye araçlarından sürekli olarak sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması ile kullanılan eldivenlerin ve maskelerin yerlere atılmaması uyarıları yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir iş yerleri kapalı olan esnaf, kontrollü sosyal hayata geçişin ilk gününde kepenklerini açtı.



İş yerlerinde ilk olarak temizlik yapan esnaf, dükkanlarının girişine dezenfektan, kolonya ve maske koyarken, müşterileri de ateşini ölçerek içeri aldı.

İş yerlerinde çalışan müşteri temsilcileri ve satış danışmanları, maske ve siperlik ile çalışırken maskesiz müşteriler içeri kabul edilmedi.

Müşteri ile çalışan arasında mesafe olması için bazı iş yerlerinde alınan bariyer önlemleri dikkati çekti. Yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ise müşteriler sırayla içeri alındı.

Sabah saatlerinde sakin olan caddedeki insan yoğunluğu öğleden sonra biraz arttı.

Polis ekipleri de caddede, sosyal mesafeye ve maske takılmasına karşı uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan Fas uyruklu bir kişiye, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle 1000 lira para cezası kesildi.

Caddede kuaförlük hizmeti veren bir iş yerinde, belediye ekiplerince önceden dezenfektan çalışması yapıldığı, sosyal mesafe kuralına uyulduğu, maskesi olmayan müşterinin içeri alınmadığı ve randevulu çalışıldığı görüldü.

Demirören Alışveriş Merkezinin (AVM) girişine de dezenfektan konulurken içeri giren müşterilerin görevliler tarafından ateşi ölçüldü.

Bazı iş yerlerinin camlarında ise sosyal mesafenin korunması ve maskesiz içeri girilemeyeceğine yönelik uyarılar yer aldı.