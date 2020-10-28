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Aktüel İstiklal Caddesi'nde "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu" sergisi
Aktüel

İstiklal Caddesi'nde "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu" sergisi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:18:47 -
İstiklal Caddesi'nde "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu" sergisi

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Milli Mücadele sürecinde çekilen fotoğraflardan oluşan "Cumhuriyet'in İstiklal Yolculuğu" sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Lisesi önünde açılan sergide, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarının cephelerde çekilen fotoğrafları yer alıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Kurtuluş Savaşı'nda sembolik bir öneme sahip İstiklal Caddesi'nde İstanbullularla buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nda şehit ve gazi olanları saygıyla andığını söyleyen Yıldız, "Bizlere emanet bıraktıkları cumhuriyete, bu aziz devlete sonuna kadar sahip çıkacağımız konusunda bugün tekrar ahitleşiyoruz. İstiklal Caddesi'nin Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri var çünkü ismi o zaman veriliyor. Tabelası 1927'de asılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Galata Rıhtımı'ndan Samsun'a hareket ederek Milli Mücadele'ye başlıyor." diye konuştu.

Yıldız, İstiklal Caddesi'nin İstiklal Savaşı'nın hikayesini hala taşıdığını bu yüzden sembolik önemini sonsuza dek yaşatacağını belirtti.

Belediye Başkanı Yıldız konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözünün manşette yer aldığı Beyoğlu Gazetesi'ni çocuklarla birlikte caddeden geçenlere dağıttı.

"Cumhuriyet’in İstiklal Yolculuğu Sergisi" bu akşam 19.23'te Galata Köprüsü'nde açılışı yapılacak sergiyle birlikte bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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