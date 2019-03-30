İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlık maçında Adana Demirspor’a mağlup oldu
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1.30 Mart 2019 Cumartesi 19:32
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx
İ.M.Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes x, Atila Turan x, Levent Gülen x, Oleksandr Kucherx, Şamil Çinaz x, Hasan Hüseyin Acar x, Mert Özyıldırım x, Umut Bulut x, Silvestre Varela x, Tjaronn Chery xx
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Süleyman Koç xx, Semih Güler xx, İsmail Konuk xx, Kaan Kanak xx, Traore xx, Erdal Öztürk xx, Herve Kone xx, Berk Yıldız xx, Anderson x, Oleksandr Gladkyy x
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor)
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