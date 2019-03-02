İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar





KAYSERİ (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı.

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11'deki yerini aldı.





- Hikmet Karaman'dan iki değişiklik





Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kana Bıyık'a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda'ya giden Chery'nin yerine ise Varela'ya forma verdi.



Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11'iyle sahada yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.