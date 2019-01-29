İstihdamda yeni hamle

İş dünyası istihdamı artırmaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Ekonomi Şûrası’nda “Artı istihdam sizden destek bizden” sözü vermesiyle güç bulan 1,5 milyon sanayici ve ticaret erbabı çarkları hızlandırmak, yeni yatırımlar yapmak için kolları sıvadı.

İşadamları harekete geçti

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Erdoğan’ın istihdamı artırmaya dönük çabalarının; hükümetin üretimin önünü açmaya yönelik teşviklerinin olumlu karşılık bulacağını belirtti.

Erdoğan’ın Türkiye Ekonomi Şûrası’nda yaptığı artı istihdam çağrısının işadamlarını harekete geçirdiğini aktaran Konukoğlu, “Üreticilerimiz kadrolarını güçlendirme, çalışan sayısını arttırmayı görev telakki ederek düğmeye bastı. Nihayetinde ülkemiz ekonomik savaşla karşı karşıya. Bu dönemde sanayicilerimiz kenetlenmeli, sorumluluk almalı” dedi.

Faizler gerilesin

Konukoğlu, istihdamı yatırımların arttıracağını dile getirerek, “Bunun için tedbir alınmalı ve kurlardaki anormal hareketlilik önlenmelidir. Spekülatörlerin saldırıları durdurulmalıdır” uyarısı yaptı.

Faizlerin de gerilemesi gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, şunları söyledi: “Yüksek faiz ortamında yatırım yapmak çok zor. Bunun için tedbirler alınmalı. Tahminimce seçimden sonra, ilk üç ayın ardından bir toparlanma olur. Haziran ayından itibaren öngörülebilirlik artar. Eylül ayından itibaren de yatırımlar başlar, uçak piste çıkar ve uçuşa hazırlanır. Önümüzde 4 yıl seçimsiz dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmek, üretim ve istihdamda atılım yapmak zorundayız.”

Kur öngörülebilir olmalı

Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi de hükümetin istihdamı arttırmaya yönelik planlarına ve projelerine katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Şirketlerin çalışanlarına yenilerini eklemeleri için faizlerin aşağı gelmesi; kurun öngörülebilir olması gerektiğini kaydeden Büyükekşi, “Bu sayede ilave yatırımlar gelir, üretim ve ticaret atılım yapar” ifadesini kullandı.

Çıta yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Halim Mete ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdamı arttırmaya dönük adımlarının; uygulamalarının sonuç verdiğine dikkat çekerek “Bu sayede geçen sene 1-1,5 milyon yeni istihdam oluştu” açıklamasında bulundu. Erdoğan’ın bu sene çıtayı yükselttiğini; işadamlarına 2,5 milyon kişi işe almaya davet ettiğini anlatan Mete, şöyle konuştu: “Bu çağrıya kayıtsız kalınmayacaktır. 2-2,5 milyon ailenin ekonomiye ve sosyal hayata katılımına zemin hazırlanacaktır. Tabii firmalarımız istihdamı arttırmak konusunda istekli ama beklentileri de söz konusu. Beklentilerin başında devletin KDV alacaklarını iade etmesi bulunuyor. Ardından yatırımcıları sıkıntıya sokan, konkordatolara neden olan faizlerin makul seviyelere çekilmesi ve kurun 5 liraya inmesi geliyor.”

1.6 milyon aileye ekmek kapısı olacak yatırımlar yolda

Ekonomiye duyulan güven yatırımları beraberinde getiriyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) araştırmasına göre şirketlerin yüzde 67,6’sı bu sene ilave yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlarla 1 milyon 600 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. En fazla yatırım yapılacak ilk 10 il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak sıralanıyor. 100 bin şirket temsilcisiyle yapılan ankete katılanların Yüzde 24,5’i teknolojik, yüzde 16,6’sı stratejik yatırım yapmayı hedefliyor.