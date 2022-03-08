İstihdamda pozitif ayrımcılık

İSMAİL ÇOBAN

Migros’un yönetim kademesinden, mağazalara, kasaplardan, tarımdaki kadın girişimcilere kadar iş süreçlerinin her adımında kadınlar önemli roller üstleniyor.

Sözlerini tutuyor

İşe alımlarda ve terfilerde tüm yetkinlikleri eşit olan adaylar arasında kadın adaylara öncelik veren Migros, Türkiye çapında 2.500’ü aşkın mağazasında en az bir kadın yönetici hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Migros’un üst yönetiminde yüzde 25 olan kadın temsiliyetini, Yönetim Kurulu taahhüdüyle 2026 yılına kadar yüzde 33’e kadar çıkarma hedefi bulunuyor. Ayrıca, Lead Network EU’nun CEO Taahhüdü’nün imzacısı olan Migros, direktör ve üzeri kadın yöneticilerini 2023’e kadar 5 puan artırmayı hedefliyor. Bu taahhütleri doğrultusunda yöneticilerini yetiştirdiği ‘Liderlik Yolu’ eğitim programının katılımcılarının yarıya yakını kadın çalışanlardan oluşuyor.

Kooperatiflerle iş birliği

Bölgesel kalkınmanın sağlanması için kadın kooperatiflerinin desteklenmesini de önemseyen Migros, tüm kadın kooperatifleriyle iş ilişkileri kurarak satış standartlarına uygun ürettikleri tüm ürünleri alıyor. Ayrıca, mevcut ve yeni kurulacak kadın kooperatifleri üyelerine Aile Kulüplerinde sertifikalı mesleki eğitimler sunuyor. KAGİDER ile tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi amaçlayan projeler geliştiren Migros, bu yıl 3. etkinliğini gerçekleştirerek kadın tarım emekçilerine eğitim ve danışmanlık vermenin yanında, Migros standartlarına uygun ürünleri ise mağazalarında satışa sunacak.