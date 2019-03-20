0553 313 94 23

İstihdam seferberliği Gemlik’te ele alındı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik’te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
İstihdam seferberliği Gemlik’te ele alındı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik’te TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı İstihdam Seferberliği Teşvik Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.


Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Kemal Akıt Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Kemal İnan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve iş adamları katıldı. “Burası Türkiye Burada İş Var” Sloganı ile 2019 yılında da hayata geçen istihdam seferberliğinin 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı ile start aldığını dile getiren Özer Matlı, “Seferberlik 2019 dâhilinde iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Bu teşviklerden nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2021 TL ücret, 1113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle, yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak” dedi.


Matlı, “Hedefimiz, hükümetimiz tarafından sunulan bu imkânlardan 17 ilçemizle birlikte Bursa olarak, daha fazla oranda yararlanabilmek ve istihdama katkı sağlamaktır. İstihdam seferberliği kampanyasına katılın ve bu tarihi desteklerden sizler de faydalanın. Hem işinizi geliştirin hem de ülke ve ilçe ekonomisinin büyümesine, istihdamına katkı sağlayarak ekonomik dengelenme sürecine destek olun” dedi.


Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İş-Kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, teşvik paketi ile ilgili sunumlar yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu haftaki AB zirvesinde Brexit ertelemesi görüşülecek gibi görünmüyor"
    1. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    2. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    3. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    4. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    5. Keçiören Belediye Başkanı Ak spor..
    6. Yeni Renault Clio Cenevre’de en iyi..
    7. Denizli Valisi Karahan: “Şu ana kadar..
    8. 3 yıllık evli genç kadın canına kıydı
    9. 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu..
    10. Dijital oyun bağımlılığı 'hasta' ediyor
    11. TBB’den bankalara ’pozitif ayrımcılık’..
    12. İstihdam seferberliği Gemlik’te ele..
    13. Euromonitor en değerli hızlı tüketim..
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu..
    15. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    16. İcra müdüründen bu kez 6 kilogram..
    17. Kazakistan’da gözler geçici..
    18. Sağlık turizminde 1 milyon turistin..
    19. Devletin gönderdiği paralar Kandil ve..
    20. Azerbaycan'da derin reform
    21. 15. Uluslararası Kar Film Festivali..
    22. Dülgeroğlu " Fuar alanından Bayraklı..
    23. jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    24. Avrupa borsaları
    25. Yardım amacıyla zorla girdiği evde..
    26. "Serbest piyasada en değerli şey bilgi"
    27. Su deposu görünümlü baz istasyonuna..
    28. "CHP'nin belediye meclis üyesi..
    29. Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi..
    30. Tarihi cami asırlar sonra ibadete..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır