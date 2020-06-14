İstihdam kalkanı paketi hazır

Akit Ekonomi

Dünyayı tehdit eden yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomik ve sosyal hayata darbe vurmaması için pek çok paket ilan eden hükümet tarafından işsizlik sorunun önüne geçmek için kritik bir adım daha atılıyor. Ekonomi yönetimince yeni ‘İstihdam Kalkanı‘ pakete nihai şekli veriliyor.

Fesih kısıtı sürecek

Paketle ilgili detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının devam edeceği mesajını verdi. Selçuk, fesih kısıtı uygulamasıyla Covid-19 döneminde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini dile getirdi. Selçuk, “Fesih kısıtı, pandemi sürecinde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bu kısıtı bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ayından bu yana işlerini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmayı istiyoruz” dedi. Kısmi çalışma modellerinin yaşama geçirileceğini kaydeden Selçuk, “Bu sayede gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdama katılımları artacak” diye konuştu. Selçuk, teşviklerle kayıtdışı istihdam oranını azaltacaklarını da vurguladı.

Normalleşme desteği geliyor

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını aktaran Selçuk, 1 milyon 358 bin çalışanın ise nakdi ücret desteğinden faydalandığına dikkat çekti. Selçuk, KÇÖ’de desteğin 10 milyar lirayı bulduğuna işaret etti. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin yardımı almış kişilere normalleşme desteği sunulacağını duyurdu.

Selçuk, 1 Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işinden ayrılanların istihdama dönüş desteğinden yararlanacağını müjdeledi. Selçuk, “Ek istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz” şeklinde konuştu. İşsiz kalma sürelerini azaltacak hamleler yapacaklarını anlatan Selçuk, “3 ay içinde işe geri dönen çalışanların uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Gençlere iyi haber

Bakan Selçuk, gençler için de 2 maddeye yer verilecek ‘İstihdam Kalkanı’ paketinin en kısa sürede son şeklini alacağının ve parlamentoya sunulacağının altını çizdi.

İlaveten tamamlayıcı emeklilik sistemine değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de nüfusumuz yaşlanmakta. 2045’te yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzu geçmeye başlayacak. 2. ve 3. basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2. ve 3. basamakları etkinleştirmek için ortaya koyduğumuz bir model. Masada birden çok model var. Müzakerelerimiz devam ediyor. Burada temel hedefimiz emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesini sağlamak, halkın refah düzeyini artırmak.”