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Ekonomi İstihdam gelecek yıl 1 milyon 277 bin artacak
Ekonomi

İstihdam gelecek yıl 1 milyon 277 bin artacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda istihdamı 2022’de 1 milyon 277 bin artırma hedefine yer veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:13:00 -
İstihdam gelecek yıl 1 milyon 277 bin artacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre Covid-19 salgını sonrası ekonomideki toparlanma sürecine bağlı olarak istihdam artışı ivme kazanacak.

İşsizlik oranı düşecek

İstihdamın 2022’de 2021’e nazaran 1 milyon 277 bin artması hedefleniyor. İşsizlik oranının yüzde 12’ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak 2022’de 1 puan artışla yüzde 52.4’e ulaşması öngörülüyor.

SGK’ya 280 milyarlık transfer

Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675.8 milyar lira, toplam giderlerinin 714.7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira civarında olması planlanıyor.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) gelirlerin oranının yüzde 8.6, giderlerin yüzde 9.1 ve açığın yüzde 0.5 olması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 2022’de toplam 280.7 milyar lira tutarında ve GSYH’nin yüzde 3,6’sı oranında bütçe transferi yapılması planlanıyor.

Kayıt dışılık azalacak

2022 Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Böylece kayıt dışı istihdam oranı, yüzde 28.5’e düşürülecek.
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. İlgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalarla eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. Ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmelerine yönelik adımlar atılacak. Yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5.9’a çekilmesi amaçlanıyor.

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