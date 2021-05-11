İstihdam arttı İşsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya nazaran 0.1 puan azalarak yüzde 13.1’e geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 236 bin oldu.

Hafif oynama görülüyor

Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, martta bir önceki aya nazaran 59 bin artarak 4 milyon 236 bine çıktı. İşsizlik oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 13.1 seviyesine çekildi. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya nispeten 0.2 puan düşerek yüzde 14.9 olarak hesaplandı.

İyi haberler var

Martta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1.4 puanlık artışla yüzde 31.4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1.5 puan artarak yüzde 41.9’u buldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise martta bir önceki aya nispeten 550 bin arttı ve 28 milyon 89 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0.8 puan artışla yüzde 44.3’e ulaştı.

Katılan sayısı yükseldi

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0.9 puan artarak yüzde 51 oldu. İş gücüne katılan sayısı 610 bin yükseldi ve 32 milyon 325 bine vardı. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 15 bin, sanayi sektöründe 480 bin, inşaat sektöründe 81 bin artarken; hizmet sektöründe 27 bin azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3’ü tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 6.4’ü inşaat, yüzde 54.3’ü hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta bir önceki ayla karşılaştırıldığında 2.3 puan azalarak yüzde 25.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18.2 iken, potansiyel iş gücü ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21.2 oldu.

Mevsim faktörüne dikkat

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 13.1’e dayandı. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 288 bin artarak 4 milyon 193 bin olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 845 bin artarak 27 milyon 907 bine, istihdam oranı 2.1 puanlık artışla yüzde 44’e çıktı. İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 2.4 puan artarak yüzde 50.6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 133 bin artarak 32 milyon 100 bin oldu.

Kayıt dışılık sorun

Mart ayında kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artarak yüzde 28.9 düzeyine geldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 1.2 puan azalarak yüzde 17.8’e indi.