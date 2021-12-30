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Dünya İstihbaratçılar belediyeyi bastı! Başkan çalışırken gözaltına alındı
Dünya

İstihbaratçılar belediyeyi bastı! Başkan çalışırken gözaltına alındı

Rusya'nın Tomsk kenti Belediye Başkanı İvan Klyin, belediyedeki odasında çalıştığı esnada istihbarat görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:21:00 -
İstihbaratçılar belediyeyi bastı! Başkan çalışırken gözaltına alındı

Rusya'nın Tomsk kenti Belediye Başkanı İvan Klyin, sabah saatlerinde belediye binasındaki ofisine giderek çalışmaya başladı. Telekonferans yoluyla bir görüşme yaptığı sırada Rusya Federal İstihbarat Servisi'ne (FSB) bağlı istihbarat görevlileri belediye başkanının ofisine girdi. Yapılan baskınla ne olduğuna şaşıran Klyin, telefon görüşmesini sonlandırdı. Kendisine sunulan Gözaltı evrakını inceleyen belediye başkanı görevlilere zorluk çıkarmadan teslim oldu. FSB ajanları ise kelepçeledikleri belediye başkanını binadan çıkararak gözaltı merkezine götürdü.

"Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındı

Rusya istihbaratı Tomsk belediye başkanını gözaltına aldıktan sonra Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin görevi devraldı. Sorguya alınan belediye başkanına Rusya Federasyonu Anayasası'nın 286. maddesine göre "Görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltildi. Belediye başkanının değerli arazileri belediye kadastrosundan çıkartarak kendi inşaat şirketi üzerine aldığı ve buralara binalar yaptığı iddia edildi. Belediye başkanının tutuklanmasının yanı sıra olayla ilişkisi olduğu öne sürülen bazı önemli kişilerin de gözaltına alındığı ve gözaltındaki herkesin sorgusunun devam ettiği açıklandı.

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