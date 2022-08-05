İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili, Kiev cephesinden ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Putin'in son dönemde dublör kullanmış olabileceği belirtti. Ukrayna televizyonuna konuşan Bodanov; Putin'in imajının son dönemde değiştiğini, bunun sebebinin ise dublör kullanmak olduğunu dile getirdi.

Boyu ve kulaklarına dikkati çekti

Amerikan dergisi Newsweek'in internet sitesinde yer alan habere göre Budanov, son dönemde Putin'in kamuoyunun karşısına çıktığında boyunda ve kulağının şeklinde ciddi değişiklikler olduğunu iddia ederek, "Putin'in dublörlerinin farklı alışkanlıkları, davranışları ve boyu var. Fotoğraflara bakınca kulaklara dikkat etmek gerekiyor. Kulaklar parmak izi gibidir ve her insanın kulağı biriciktir, taklit edilemez" diye şeklinde konuştu.