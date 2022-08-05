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Dünya İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!
Dünya

İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dublör kullandığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 11:23:00 -
İstihbarat şefi açıkladı... 'Putin dublör kullanıyor' iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili, Kiev cephesinden ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Putin'in son dönemde dublör kullanmış olabileceği belirtti. Ukrayna televizyonuna konuşan Bodanov; Putin'in imajının son dönemde değiştiğini, bunun sebebinin ise dublör kullanmak olduğunu dile getirdi.

Boyu ve kulaklarına dikkati çekti

Amerikan dergisi Newsweek'in internet sitesinde yer alan habere göre Budanov, son dönemde Putin'in kamuoyunun karşısına çıktığında boyunda ve kulağının şeklinde ciddi değişiklikler olduğunu iddia ederek, "Putin'in dublörlerinin farklı alışkanlıkları, davranışları ve boyu var. Fotoğraflara bakınca kulaklara dikkat etmek gerekiyor. Kulaklar parmak izi gibidir ve her insanın kulağı biriciktir, taklit edilemez" diye şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Vatandaş

Zavallı Ukraynalılar !... Eşcinsellere evlilik düşündüğünü açıklayan sapık bir adamın ve ABD'nin elinde ne hallere düştüler...

Vatan

A salak sen putine ne bakıyorsun asıl sen senin memleketini ateşe atan yahudiye bak sizi ne hale düşürdü salak
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