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Dünya İstihbarat savaşları! Mossad, İsrail'e götürdü
Dünya

İstihbarat savaşları! Mossad, İsrail'e götürdü

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Mossad, Çin'in yeni tip koronavirüs aşısını incelemek üzere İsrail'e getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:19:00 -
İstihbarat savaşları! Mossad, İsrail'e götürdü

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bir aşı geliştirme yarışına girdi.

Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları yürüten bazı geliştiriciler, sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını ileri sürüyor. Dünyanın dört bir yanından, bu ve buna benzer casusluk raporları geliyor.

Terör devleti İsrail'in medyasında yer alan haberlere göre de, işgalci İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, geçtiğimiz haftalarda Çin'in Kovid-19 aşısını incelemek ve bileşenlerini öğrenmek için İsrail'e getirdi .

Bir Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre siyonist İsrail, diğer potansiyel geliştiricilerin aşılarını satın almak için perde arkasında anlaşmalara varmaya uğraşıyor.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Pazar günü, koronavirüs aşısı Brilife üzerinde önümüzdeki hafta insan denemelerine başlayacağını bildirdi.

Kaynak: star.com.tr

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