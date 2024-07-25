İstihbarat görevlisine bombalı saldırı!

Rusya istihbarat servisinden (GRU) bir subayın Moskova'da bir araca düzenlediği bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi. Rus yetkililer araçta bulunan subayın eşinin de yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

Ukrayna'nın bugün Rusya'nın başkentine düzenlediği saldırıda bir Rus askeri yetkilinin ve eşinin yaralandığı bildirildi. Rus Kommersant gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın GRU (Baş İstihbarat Dairesi) askeri istihbaratından bir subayın, bu sabah Moskova'da meydana gelen araç patlamasında bacakları koptu.

Habere göre patlama, Sinyavinskaya Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, aracın tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi. Kommersant'a göre patlayıcı cihazın TNT eşdeğeri yarım kiloydu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın, kurumun merkez ofisinde inelenmesi talimatını verdi.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden müfettişler ve adli tıp uzmanlarının, operasyonel servislerle birlikte olay yerini incelediği belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili ve bir ceza davası açıldığını duyurdu.

SALDIRGAN BODRUM'DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, Moskova'da iki kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı.

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