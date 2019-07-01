İstifaların ardından DSP'den açıklama

Demokratik Sol Parti'de (DSP) bazı genel başkanlarının istifasının ardından parti merkezinden açıklama geldi.

Parti genel merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son günlerde Demokratik Sol Partimizde bazı genel başkan yardımcılarının istifaları, basınımıza doğru olmayan bir şekilde yansıtılmaktadır.

Demokratik Sol Parti kurulduğu günden beri, programından, tüzüğünden ve prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermemiştir.

Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in ilkeli duruşu ve ülke siyasetine katkıları bizlere hep önder olmuştur.

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Genel Kurulu'muzdan sonraki en büyük karar organımız olan Parti Meclisi'mizde oy birliği ile alınan seçimlere katılmama kararımız bu duruşumuzun bir örneğidir.

Kaldı ki; DSP bir başka partinin arka bahçesi de değildir.

Sözde istifa ettikleri ifade edilen 3 genel başkan yardımcımız, 25 Haziran 2019 tarihinde, düşünce eylem birlikteliği sağlayamadıkları gerekçesiyle görevden alınmışlar, 28 Haziran 2019 tarihinde de kendilerine bu karar tebliğ edilmiştir.

DSP, gücünü her zaman hak’tan ve halk’tan almaya devam edecektir.