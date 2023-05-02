İstifada dikkat çeken çağrısı: Süper Lig'de şoke eden gelişme! Mağlubiyet geldi...

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da uzun süredir teknik direktörlük görevi yapan Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve düşme hattında çıkamayan Karadeniz temsilcisi, son olarak İstanbulspor maçında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Hakan Keleş ile ayrılık kararı aldı.

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

GİRESUNSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Giresunspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 27 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer aldı.