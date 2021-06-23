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Gündem İstifa yasağı kaldırıldı mı? Sağlık çalışanları istifa yasağı kalktı mı?
Gündem

İstifa yasağı kaldırıldı mı? Sağlık çalışanları istifa yasağı kalktı mı?

Sağlık çalışanları istifa yasağı ne zaman bitiyor 2021? soruları sağlık sağlık çalışanları tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanların istifa kısıtlamasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki istifa yasağı kaldırıldı mı? Sağlık çalışanları istifa yasağı kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 13:02:00 - 2021-06-23 13:04:09
İstifa yasağı kaldırıldı mı? Sağlık çalışanları istifa yasağı kalktı mı?

Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. TRT'nin yaptığı açıklamanın kaynağı henüz belirtilmezken sağlık çalışanlarına, Kovid-19 sebebiyle getirilen istifa yasağının, aşılamanın artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecek. Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin ‘her ne sebeple olursa olsun’ kabul edilmeyeceğini açıklanmıştı.

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