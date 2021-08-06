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Gündem İstifa sonrası Ziya Selçuk'tan ilk açıklama!
Gündem

İstifa sonrası Ziya Selçuk'tan ilk açıklama!

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 08:11:00 -
İstifa sonrası Ziya Selçuk'tan ilk açıklama!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Selçuk, “Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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