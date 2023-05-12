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Siyaset İstifa ettiler! AK Parti’ye çok sayıda katılım
Siyaset

İstifa ettiler! AK Parti’ye çok sayıda katılım

Yeniakit Publisher
2023-05-12 15:53:00 -
İstifa ettiler! AK Parti’ye çok sayıda katılım

Adalet Partisi Mersin İl Başkanı İsmail Demirtaş, çok sayıda partiliyle birlikte AK Parti’ye katıldı.

Adalet Partisi Mersin İl Başkanı İsmail Demirtaş, partililerin AK Parti'ye katılmasına dair açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Neden AK Parti’deyiz…

Çünkü hiçbir şekilde proje, vizyon, politika üretemeyen; milletin meseleleriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir ittifak, yalan, iftira ne isterseniz mevcut ve son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra Millet İttifakı’na hiçbir güvenimiz kalmadı.

Seçim sürecine girdikten sonra, Güven, istikrar, Kalkınma, Adalet, LİDER deyince Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN akla geliyor.
Ülkemiz ve milletimiz için bugün AK Parti çatısı altında buluşuyoruz.
Bizler geleceğimizin teminatı, istikrar ve güvenin devamı için buradayız.

Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlarım.
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