İstifa edin de kurtulalım

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını halen dizginlenemedi. Salgın sırasında en büyük görev doktorlara düştü. Bir buçuk yıldır büyük özveriyle çalışan doktorlara herkes minnet duyarken, CHP yandaşı bazı hekimler de siyasi sebeplerle tepki çeken eylemlere imza atıyor.

Son olarak, “Aile Hekimleri Yönetmeliği” üzerinden siyasete soyunan CHP ve yandaşları, istifa etme tehdidiyle Sağlık Bakanlığı’na diz çöktürmeye kalkıştı.

Aile Hekimlerinin tamamını temsil ettiklerini ileri süren bir grup, istifa dilekçesi hazırladıklarını ileri sürerek akıllarınca aba altından sopa gösterdi.

"Aile Hekimleri" yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını da açıklayarak büyük skandala imza attı.

Savaşta silah bırakmaktan farkı olmayan bu ihanete CHP de destek çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği nedeniyle iki günde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi hazırladığını ileri sürerek, “Yakında aile sağlığı merkezlerinde çalışacak hekim bulamayacağız.” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan İlgezdi, “Aile Hekimleri özveri ile çalışmaya devam ederken sürekli yeni iş yükleri ekleniyor, buna karşılık kesintileri artırılıyor. Bu yönetmeliğin düzeltilmesi için 27 Ağustos 2021 Cuma günü (yarın) ikinci kez iş bırakma eylemi yapacak olan Aile Hekimlerine tüm yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

İlgezdi, yapılanların siyasi olduğunu itiraf niteliğinde ifadeler de kullandı. Alenen hükümeti suçlayan İlgezdi şunları söyledi:

“Ancak yönetmelik sonrasında aile hekimleri dernekleri iki günde 850 istifa dilekçesi aldılar. Yeni yönetmeliğin yarattığı gerçeği bu rakam gözler önüne seriyor. Aile hekimlerinin talepleri yok sayıldığı için yine iş bırakıyorlar. Bakanlık bu çığlığı duymazsa kitlesel istifalar gelecek ve birinci basamak sağlık hizmeti çökecek. Bu yönetmelik böyle devam ederse Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışacak aile hekimi kalmayacak.”

Tepkiler çığ gibi

Sözde aile hekimlerine ve onlar üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP'li İlgezdi'ye tepki yağdı. Doktorluktan zerre nasibini almamış bu tiplerin istifa etmek için neyi bekledikleri merak konusu olurken, "Versinler bakanlığa dilekçeyi, onlar da kurtulsun biz de kurtulalım" yorumları yapıldı.

Ayrıca salgın döneminde iş bırakma eylemi yapılması da ayrıca tepkilere neden oldu. Halkın sağlığını hiçe sayan bu eylem, "Hipokrat Yemini'nde böyle bir şey var mı?" sorularını akıllara getirdi.