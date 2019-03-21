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İstifa eden Nazarbayev, 'ömür boyu ulusal lider' ilan edildi

1991 yılında Kazakistan'ın kurucusu sıfatıyla başladığı devlet başkanlığı görevinden istifa eden başörtüsü ve namaz düşmanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da 'ömür boyu ulusal lider' ilan edildi. Üstelik bu makam sadece Nazarbayev'e ait olacak ve geniş yetkilerine devam edecek.

21 Mart 2019 Perşembe 20:23
İstifa eden Nazarbayev, 'ömür boyu ulusal lider' ilan edildi

79 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, önceki gün beklenmedik bir şekilde istifa kararı aldı. 28 yıldır oturduğu koltuktan kendi isteğiyle ayrılan ve görevini Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e devreden Nazarbayev, Sovyetler Birliği sonrasında kurulan ülkelerde benzeri olmayan bu siyasi model sayesinde ömür boyu ulusal lider olarak hükmetmeye devam edecek.

'Geniş yetkilere sahip olmaya devam edecek'

'Kazakistan Cumhuriyeti'nin İlk Devlet Başkanı — Elbaşı' olan resmi adından da anlaşılacağı gibi, bu pozisyonda hiçbir zaman rakibi çıkmayacak olan Nazarbayev, devlet başkanlığı koltuğunda kimin oturduğuna bakılmaksızın Kazakların lideri olarak geniş yetkileri elinde bulundurmayı sürdürecek.

Kazakistan'dan skandal yasak!

2000 yılında 'İlk Devlet Başkanı Hakkında Kanun' olarak çıkarılan ve 2010 yılında 'İlk Devlet Başkanı — Ulusal Lider Hakkında Kanun' olarak tadil edilen kanuna göre Nazarbayev, kendisi için oluşturulan bu makamda, mutlaka gözden geçirilmesi gereken her türlü önemli inisiyatif konusunda Kazakistan halkına, devlet makamlarına ve yetkili kişilere başvurma hakkına sahip olacak. Nazarbayev ayrıca parlamentodaki oturumlara ve parlamentonun komitelerine, bakanlar kurulu toplantılarına katılabilecek, Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edebilecek, Anayasa Konseyi'nde yer alabilecek.

'Tüm devlet yapılarını kontrol edebilecek'

Başkan sıfatıyla Güvenlik Konseyi'nin kapsamını belirleyebilecek, Kazakistan'daki tüm devlet yapılarını fiilen kontrol edebilecek olan Nazarbayev, ayrıca ülkenin iç ve dış politikalarının ana parametreleri olumlu veya olumsuz görüş belirtebilecek.

Başörtüsü ve tesbihi yasakladı

Geçtiğimiz sene Nazarbayev Kazakistan'da İslam'ın sembolü olan başörtüsü ve tesbihi arap geleneği olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. 2019 yılının Ocak ayında ise Kazakistan, Aktobe bölgesinde, kızları okulda başörtüsü yasağı nedeniyle derslere katılamayan iki aileye ceza verilmesi skandalıyla gündeme gelmiş, aynı dönemde ülkede başörtülü bir fizik öğretmeni ise istifaya zorlanmıştı.

2012 yılında ise devlet kurumlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:23
  1. Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev
  2. Nursultan Nazarbayev
  3. ömür boyu ulusal lider
  4. Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi
  5. Kazakistan

YORUM YAZ

  • ErcinErcin17 dk önce
    Habercilik yaparken biraz oturdugunuz masadan kalkip arastirin yaptiginiz haberi Nazarbayev kesinlikle islam ve bas ortusu dusmani deyil eger oyle olsaydi kazakistanda camiler vakit namazlarinda bizdeki cuma namazlari gibi kalabalik olmazdi kominizm zamaninda hic camii olmayan bir memlekette her koy e kadar camii yapilmazdi konusmasina baslarken musluman kazakistanin musluman halki diye baslamazdi, tabiki yaslandiktan sonra yakinlari yanlis yonlendirmeye basladi ama yinede Nazarbayev bildigi kadariyla iyi bir sunni muslumandir bu haberciligi yapanlar ahirette mutlaka karsilasacaklar Nazarbayevle
  • EKOLL EKOLL 24 dk önce
    Bu domuz nasıl istifa etmiş ? Bütün yetkileri geberene kadar elinde tutuyor.
  • yücelyücel26 dk önce
    bizde de bir benzeri var zaten

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