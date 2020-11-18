İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ üyesi olmakla suçlayan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ bu nedenle partisinden istifa etti.

Özdağ'ın iddiaları sonrası İYİ Parti yönetimi Buğra Kavuncuyu korumaya devam etti.

Konuyla ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer İYİ Parti'ye bir operasyon çekildiğini ancak bu operasyonun Koray Aydın tarafından yapıldığını söyledi.

Temizer, "Genel Başkan çıkıp işte demokrasi bu dediği sırada Koray Aydın partiye operasyon çekti. Biz İYİ Parti'yi kurarken bir söz verdik 40 yıllık partimizi terk edip buraya geldik, bazı arkadaşlar ağlaya ağlaya istifa etti. Biz İYİ Parti'yi tertemiz bir parti olarak kurduk. Biriyle ilgili bir şaibe varsa (İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu) gidecek aklanıp öyle gelecek." diyerek tepki gösterdi. O sırada tartışma programında bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuşmaları sessizce dinledi.