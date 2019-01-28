CHP’de istifa haberlerinden sonra şimdi de İYİ Parti’den son dakika istifa haberleri geliyor. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti.İstifa eden İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal hangi partiye geçecek? sorusu sorulmaya başlanırken, Akkal'ın MHP'ye geçebileceği konuşuluyor.

Tamer Akkal kimdir? İYİ Parti Malatya Milletvekili Tamer Akkal nereli? Tamer Akkal kaç yaşında ve nerede doğdu? Çevre Komisyonu üyesi olan Tamer Akkal’ın hayatı...

Tamer Akkal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Manisa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır. Tamer Akkal, 20.08.1974 yılında Manisa'da doğdu. Gazi İlköğretim okulu ve Şehitler Ortaokulu eğitimi tamamladı. Tamer Akkal, devam ettiği Manisa Lisesi eğitimi yarım bırakarak öğrenimini Açık Lise'de devam ederek tamamladı. İstanbul Üniversitesi (AUZEF) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanan Akkal halen devam ediyor. 2007 yılından itibaren MHP'de farklı kademelerde görev alan Akkal 2016 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. 08 Aralık 2017 tarihinde İYİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanlığı'na atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken genel seçimlerde aday adayı olmak üzere 26 Nisan 2018 tarihinde İl başkanlığı görevinden istifa etti. Evli ve 1 kız babası.

MANİSA 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 451.121 oyla yüzde 48.61

Muharrem İnce: 321.479 oyla yüzde 34.64

Meral Akşener: 102.450 oyla yüzde 11.04

Selahattin Demirtaş: 45.137 oyla yüzde 4.86

Temel Karamollaoğlu: 5.678 oyla yüzde 0.61

Doğu Perinçek: 2.232 oyla yüzde 0.24

Manisa 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: 477.683 oyla yüzde 51.36

Millet İttifakı: 385.032 oyla yüzde 41.39

AK Parti: 370.178 oyla yüzde 39.80

CHP: 247.465 oyla yüzde 26.60

İYİ Parti: 128.843 oyla yüzde 13.85

MHP: 107.505 oyla yüzde 11.56

HDP: 62.198 oyla yüzde 6.69

SP: 8.724 oyla yüzde 0.94

AK Parti Manisa Milletvekili Listesi:

Murat Baybatur

Uğur Aydemir

İsmail Bilen

Semra Kaplan Kıvırcık

Ali Özkan

CHP Manisa Milletvekili Listesi:

Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakıroğlu

Bekir Başvirgen

İYİ Parti Manisa Milletvekili Listesi:

Tamer Akkal

MHP Manisa Milletvekili Listesi:

Erkan Akçay