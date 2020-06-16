İstifa eden işçiye, işsizlik maaşı bağlanır mı?

¥ Soru: Ben dört yıldan bu yana çalıştığım işyerinden dört ay önce istifa ederek ayrılmıştım. İşsizlik maaşı için başvuru yapmadım. Şimdi başvuru yapsam bana işsizlik maaşı bağlanır mı? Yasin D..

¥ Cevap: İşsizlik maaşı, çalışma istek ve arzusu bulunmasına rağmen işini kaybeden işçilere ödenir. Diğer bir ifadeyle işten çıkarılan veya haklı nedenle iş ilişkisini sona erdiren işçinin işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor. Sizin gibi kendi iradesiyle işi bırakan yani işten ayrılan (istifa eden) işçilerin işsizlik maaşı alma hakkı bulunmuyor.