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Gündem İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"
Gündem

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 01:15:00 -
İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermeni General Movses Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Nerede kullanıldığına dair bilgi veremem"

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi.

Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuştu.

Hakopyan hakkında soruşturma başlatılacak

Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

93 Azerbaycanlı sivil şehit olmuştu

Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 93 sivilin şehit olduğu, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İskender Füzesi nedir ve özellikleri nelerdir?

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

 

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