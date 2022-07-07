  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İstifa eden Boris Johnson'dan Zelenskiy'e övgü!
Dünya

İstifa eden Boris Johnson'dan Zelenskiy'e övgü!

Partisinin ve muhaliflerin baskısı sonucunda görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le “Sen bir kahramansın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 21:19:00 - 2022-07-07 21:21:46
İstifa eden Boris Johnson'dan Zelenskiy'e övgü!

Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy’e, “Sen bir kahramansın" dedi.

İngiltere’de salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le telefonda görüştü.

 

Ukrayna'ya savunma yardımı devam edecek

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson’ın görüşmede İngiltere’nin Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi. Johnson’ın Zelenskiy’e İngiltere’nin Ukrayna’ya partiler arası sarsılmaz desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, İngiltere’nin ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna’ya savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, “Başbakan, önümüzdeki haftalarda tahıl ablukasını sona erdirmek için ortaklarla aynı hızda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Zelenskiy’e özgürlüğü, dostluğu ve Ukrayna halkının nezaketi için yaptığı her şey için teşekkür etti” denildi.

"Sen bir kahramansın"

Açıklamada Zelenskiy’nin Johnson’a Ukrayna konusundaki kararlı davranışından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Johnson’ın görüşmenin sonunda Zelenskiy’e “Sen bir kahramansın, herkes seni seviyor” dediği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23