İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

Ahmet Çelik, kendisi ile birlikte AK Parti gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları mahalle başkanlarının da istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı gorevimden ve ak parti uyeligimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız @Ahmet_Davutoglu





AK Parti'lilerden tepki yağdı