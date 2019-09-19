İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medyadan Ahmet Davutoğlu'nu etiketleyerek açıklayan Ahmet Çelik'e AK Partililerden tepki yağdı.19 Eylül 2019 Perşembe 22:38
Ahmet Çelik, kendisi ile birlikte AK Parti gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları mahalle başkanlarının da istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:
Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı gorevimden ve ak parti uyeligimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız @Ahmet_Davutoglu
AK Parti'lilerden tepki yağdı
Ahmet Çelik'in bu açıklamasına AK Partili'ler tepki gösterdi. Paylaşımına onlarca yorum yapan AK Partililer şu tepkilerde bulundu:
Ahmet Demirci: "Kardeş daha düne kadar birilerine hizmet etmiş sonrasında menfatiniz geregi Ak partimize gelmiş içimizdeki akp lilerden biriydin hadi yol alda gerçek dava adamlarını görelim"
Ahmet Yıldırım: "Hahahaha zaten hiç bir faliyet yada iş yapamadınız önce gençlik başkanınız sonrasında siz gidiciydiniz zaten isabet olmuş kendiniz bırakmışsınız:)"
KOCA FERHAT19: Hayırlı olsun Geçmişte ayrılan Sayın Abdullatif Şener gibi olursunuz Birileri @MHP_Bilgi bölmeye başladı başaramadı Sizde Akpartiyi Bölmeye çalışıyorsunuz başaramayacaksınız inşallah Hemde Ülkemiz böyle kritik süreç lerden geçerken ne yapmaya çalışıyorsunuz Yazık Günah
jijijijijijijijijiji: Sende mi kandırıldın.
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