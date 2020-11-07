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Dünya İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Serrac'a “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil” diyerek vazgeçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:51:00 - 2020-11-07 09:13:40
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı istifadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vazgeçirdiği belirtildi. Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyuran Libya Başbakanı Serrac, geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edilmişti. 

"Libya halkının sana ihtiyacı var"

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac’a “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil” dediği öğrenildi. Bunun üzerine, bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus’a döndükten sonra istifa etmekten vazgeçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Serrac’ın tercihine saygı duyulmakla birlikte önemli olanın Trablus Hükûmeti’ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunun aktarıldığını belirtti.

Erdoğan ve Serrac görüşmesinde ayrıca, Türkiye’nin Libya’daki askerî varlığıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Libya’nın savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler değerlendirildi. Türk iş adamlarının Libya’daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Libya’ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan, en son 2011 yılında Libya’yı ziyaret etmişti.

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