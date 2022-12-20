İstifa anketi sonrası Elon Musk'tan Twitter kararı

Sosyal medya devi Twitter'ın patronu Elon Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" paylaşımında bulunmuştu. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullandı.

Yüzde 57'si "ayrıl" dedi

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.

"Ne dilediğine dikkat et"

Musk, anketi başlattığı tweetinde çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmiş, sonraki bir paylaşımında da "Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin" ifadesini kullanmıştı.

Yeni CEO arıyor

ABD merkezli CNBC kanalında yer alan habere göre; Elon Musk'ın Twitter anketi yapmadan önce CEO arayışının olduğu ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekim ayında şirketi 44 milyar dolara satın alan Musk, daha önce CEO olarak görevinin geçici olacağını söylemişti.