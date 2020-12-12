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Ekonomi İSTİB’den Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çağrısı
Ekonomi

İSTİB’den Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:12:11 -
İSTİB’den Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çağrısı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “İsrafı önlemeyi hayatımızın temeline alarak, gıda alışverişinden saklamaya, yemek yapmaktan tüketmeye kadar tüm süreçlerde israfı önleyecek tedbirler almalıyız." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” hakkında görüşlerine yer verilen Kopuz, İsrafı önlemeyi hayatımızın temeline alarak, gıda alışverişinden saklamaya, yemek yapmaktan tüketmeye kadar tüm süreçlerde israfı önleyecek tedbirler almak gerektiğini kaydetti.

Kopuz, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasının ışığında bilinçli tüketici olmak ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrafı önlemeyi hayatımızın temeline alarak, gıda alışverişinden saklamaya, yemek yapmaktan tüketmeye kadar tüm süreçlerde israfı önleyecek tedbirler almalıyız. Bütün dünya koronavirüs ile mücadele ederken, salgın gıdanın insanlık için ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu. FAO’nun verilerine göre her gün 25 bin insan açlık sebebi ile ölüyor. Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre salgın nedeniyle dünya genelinde açlık çeken insan sayısı daha da artacak. Bugün dünya genelinde meydana gelen gıda kaybının ve israfın yalnızca dörtte birini önleyebilirsek, bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetiyor. İşte tüm bunlardan dolayı bu yıl ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ daha da önemsenerek kutlanmalı."

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