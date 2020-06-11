İSTİB Başkanı Kopuz: “5 milyon kişi internet alışverişiyle yeni tanıştı”

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgınının sosyal hayattan alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok alanda değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, büyük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, elektronik ticaretin, yıllar içinde gelmesi beklenen seviyeye birkaç ayda ulaştığını vurgulayarak, çeşitli araştırmaların internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde yüzde 200’e varan artışlar olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu artışın, sadece daha önceden internet alışverişi yapan insanların alışverişlerini artırmasıyla olmadığına dikkati çeken Kopuz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir süredir tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını gıda ve perakende sektörünü de hızlı bir biçimde dönüştürmeye başladı. Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor. İnternetle ilk kez tanışan bu tüketiciler, büyük ihtimalle, salgın bittiğinde de internetin rahatlık ve avantajlarından yararlanmaya devam edecek. Sadece mart ve nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde internetin payı yüzde 24’e ulaştı. Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 1 lirası internetten yapıldı. Bu rakam da internetin payının rekor artışının en önemli göstergesidir.”

Yaşanan değişimin sektör profesyonellerinin de beklemediği biçimde gerçekleştiğini kaydeden Topuz, "Bizim daha önce ‘Müşteri gıdayı görmeden, dokunmadan almaz’ şeklinde ifade ettiğimiz önyargımız da bu süreçte yıkıldı. İnternetten kartlarla yapılan market ve gıda ödemeleri geçen yılın aynı döneminin üç katına çıktı. Tüm bunlar, bizim, salgının etkisiyle erken yaşanan bir devrimin içinde bulunduğumuzun kanıtıdır. Alışveriş alışkanlıklarımızın beklenenden erken değişeceğini ve hatta değiştiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

-Hükümet sektörlere cesaret veriyor

Kopuz, sektörün gelişmelere hızlıca uyum sağladığını belirterek, yazılım sektörü temsilcilerinin verdiği bilgilere göre; salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında yüzde 1400 arttığını ifade etti.

Hükümetin zamanında aldığı tedbirlerin sektörlere cesaret verdiğini aktaran Kopuz şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi bu zorlu süreçten ülkemizin az etkilenmesi için başından beri tedbirler alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi'nin devreye girmesi ile mükellef için vergi kolaylıkları getirildi. İşverenlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması için başta Nefes Kredisi olmak üzere çeşitli kredi imkânları sağlandı. İstihdamın olumsuz etkilenmemesi için de, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, çeşitli tedbirler alındı. Tüm bu tedbir, önlem ve destekler iş dünyamızın salgın sürecinden en az etkilenmesi için zamanında ve etkin olarak uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor.”

Gıda ve tarım sektörünün salgından etkilenmemesi için özel önlemlerin devreye sokulduğunu hatırlatan İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Tarım kredileri faizsiz ertelendi, destekleme ödemeleri erkene çekildi ve geleneksel şekilde hayvansal ve bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildi. Ayrıca lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisansları da 1 yıl daha uzatıldı. Geçtiğimiz gün de Merkez Bankası tarafından 20 milyar TL büyüklüğünde bir kredi devreye alındı. 10 yıl vadeli “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi”, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile aktarılacak. Bu kredi hem katma değerli üretimin artmasına destek olacak hem yatırımları hızlandırarak istihdama olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



