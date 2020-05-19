İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Kadir Gecesi mesajı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Kadir Gecesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu netameli günlerde, Kadir Gecesinde edilen dualar kurtuluşa vesile olur inşallah." temennisinde bulundu.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm insanlığın önemli bir sınavdan geçtiği bu netameli günlerde, Kadir gecesinde edilen dualar bilhassa bu salgından kurtuluşa vesile olur inşallah." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ve manevi şuurumuzun tazelendiği, nefislerimizin oruç ile terbiye edildiği mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mübarek gecenin sunduğu manevi zenginliğin bilinciyle, Kadir Gecesi'nin bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi diliyorum. Hiç şüphe yok ki, ayların en hayırlısı Ramazan-ı Şerif, gecelerin en hayırlısı da, insanlığın ışığı mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olması bakımından, bin aydan hayırlı Kadir Gecesidir.

Bu gecede edilen hayırlı duaların kabulünü, tüm insanlığın zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bilhassa bu salgından kurtuluşumuza vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygularla, Kadir Gecenizi tebrik ediyor, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Leyle-i Kadr'in, aziz milletimiz ve İslam alemine esenlikler getirmesini, tüm insanlığın selametine vesile olmasını temenni ediyorum."