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Teknoloji İşte dolandırıcıların altın kuralı
Teknoloji

İşte dolandırıcıların altın kuralı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:46:30 - 2023-11-30 13:46:29
İşte dolandırıcıların altın kuralı

Üç ana dolandırıcılık senaryosu bulunuyor: Satıcı, alıcı ve para iadesi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar:

Eset araştırmacıları, ağustos ayında paylaştığı bir rapor ile teknoloji konusunda daha az bilgili olan kişilerin, çevrimiçi dolandırıcılıkları daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olan bir araç seti olan Telekopye'yi keşfedip analiz etmişti. Yayımladığı ikinci rapor ile dolandırıcıların katılım sürecine, tüm dolandırıcılık operasyonunun ayrıntılı görünümüne ve dolandırıcılık senaryolarının analizine odaklandı. Telekopye'nin yetenekleri arasında kimlik avı web siteleri oluşturma, kimlik avı SMS mesajları ve e-postaları gönderme ve sahte ekran görüntüleri oluşturma yer alıyor. 

İşe alma süreçleri

Telekopye grupları, yeraltı forumları da dahil olmak üzere birçok farklı kanaldaki reklamlar aracılığıyla yeni Neandertalleri işe alıyor. Bu reklamların amacı açıkça belirtiliyor: Çevrimiçi pazarlardaki kullanıcıları dolandırmak. Gelecek vaat eden Neandertallerin, bu "iş" alanında sahip oldukları deneyimler gibi temel soruları yanıtlayan bir başvuru formu doldurmaları gerekiyor. 

Üç ana dolandırıcılık senaryosu bulunuyor: Satıcı, alıcı ve para iadesi. Satıcı senaryosunda saldırganlar satıcı gibi davranır ve şüphelenmeyen kurbanları var olmayan bir ürünü satın almaya ikna etmeye çalışır. Alıcı senaryosunda ise saldırganlar alıcı olarak davranır ve hedef alacakları kurbanlar arar. Bir ürüne ilgi gösterir ve sağlanan platform aracılığıyla zaten ödeme yaptıklarını iddia ederler. 

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